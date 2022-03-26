Kaçak akaryakıta geçit yok: 6 istasyonda düzenek tespit edildi
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma planladı.
5 ilde eş zamanlı operasyon
Planlanan çalışma doğrultusunda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla 5 ilde 25 noktada 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 6 akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı.
Uzaktan kumandalar ile kontrol ediliyor
Düzeneklerin, ofis bölümüne gizlenmiş anahtarlar ve istasyonların farklı noktalarına konumlandırılmış uzaktan kumandalar ile kontrol edildiği tespit edildi
Bu düzenekle istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde yasal akaryakıtın verildiği, denetim esnasında ise istasyona 'yasal çalışıyor' izlenimi verildiği ortaya çıkarıldı.
6 akaryakıt istasyonunda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce başlatılan soruşturmalar sürüyor.
- 12:51
- 12:39
- 12:27
- 12:26
- 12:17