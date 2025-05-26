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Ekonomi
AA 26.05.2025 11:52

"İyi Fikir Kampanyası"nda Yeni Fikirtepe 7. Etabı satışa sunuldu

İstanbul Kadıköy'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Yeni Fikirtepe projesinin 7. Etabı satışa sunuldu.

"İyi Fikir Kampanyası"nda Yeni Fikirtepe 7. Etabı satışa sunuldu
[Fotograf: İHA]

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, Yeni Fikirtepe projesinde cazip ödeme koşulları sunan "İyi Fikir Kampanyası" başlatıldı.

Kampanya kapsamında 7. Etap'ta satışa sunulan daireler için yüzde 10 peşinat, 48 ay vade farksız ödeme, 0,69 vade farkı ve 60 ay vade seçenekleriyle farklı ödeme modelleri sağlanıyor.

Modern mimarisi, sosyal donatı alanları ve ulaşım hatlarına yakın konumuyla öne çıkan projede 2+1'den 4+1'e kadar farklı daire tipleri yer alıyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ulaşım ve yaşam olanaklarıyla dikkati çekiyor

Yeni Fikirtepe, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile metro, metrobüs ve Marmaray hatlarına yakınlığıyla şehir merkezinde yaşam imkanı sunuyor.

Eğitim kurumlarına, sağlık tesislerine ve alışveriş merkezlerine yakınlığıyla öne çıkan proje, 1,6 kilometrelik yeşil koridoru, 105 bin metrekarelik park alanı, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun parkları ve 7/24 yaşayan prestij caddesiyle kent yaşamını doğayla buluşturuyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Toplam 2,5 milyon metrekarelik inşaat alanına sahip projede, 11 bin 127 konutun yanı sıra 808 ticari birim bulunuyor.

Yeni Fikirtepe projesi "İyi Fikir Kampanyası" hakkında bilgi almak isteyenler, Yeni Fikirtepe Satış Ofisinden veya www.emlakkonut.com.tr web sitesinden detaylı bilgiye ulaşabilir.

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Emlak Konut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulaşım
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