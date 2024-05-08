Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.05.2024 12:58

İsveç Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

İsveç Merkez Bankası, sekiz yılın ardından ilk kez faiz oranında indirime gitti. Banka politika faizini 0,25 baz düşürülerek yüzde 3,75’e seviyesine çekti.

İsveç Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin 0,25 baz düşürülerek yüzde 3,75’e çekildiği belirtildi. Banka'nın 2016'dan beri ilk kez faiz indirimine gitmesi dikkati çekti.

Para politikasında daha fazla gevşeme olasılığına işaret edilen açıklamada, "Ekonomik faaliyet zayıfken enflasyon hedefe yaklaştığında, para politikası gevşetilebilir." ifadesine yer verildi.

İsveç'te yıllık enflasyon, geçen yıl enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 10'un üzerine çıkmıştı.

Geçen aylarda İsviçre, Çekya ve Macaristan merkez bankaları da faiz indirimine gitmişti.

ETİKETLER
İsveç Faiz Enflasyon
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar temkinli seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
META hakkındaki rekabet soruşturması sonlandırıldı
14:02
İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonundan işçilerin ailelerine taziye ziyareti
13:59
Afganistan, 5 Çinlinin öldüğü intihar saldırısının topraklarında planlandığı iddiasını reddetti
13:57
Gazze'de 34 bin 844 kişi katledildi
13:37
Rekabet Kurulu'ndan META'ya 1,2 milyar lira ceza
13:36
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi
Refah'ta yaşayan Filistinliler, güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor
Refah'ta yaşayan Filistinliler, güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Ulusal Staj Programına yoğun ilgi
Ulusal Staj Programına yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ