Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ eliyle hayata geçirilen ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim” projesinde kura çekimleri İstanbul ile sona eriyor. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

"İlk Evim'de İstanbul zamanı"

İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kura çekimleriyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında “İlk Evim’de İstanbul zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Grafik: Hafize Yurt Ateş/ TRT HaberKura çekimleri Tuzla'da başlayacak

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri yarın Tuzla’da başlayacak. Kura çekimleri 29 Mart'a kadar 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi’nde gerçekleştirilecek.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak.

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda noter huzurunda çekilecek.

İstanbul’da kuralarıyla birlikte “İlk Evim” projesi kuraları sona erecek.