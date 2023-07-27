Çok Bulutlu 36.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.07.2023 16:43

İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 67'ye varan zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 50 ila 67 zam yapılmasına karar verildi.

İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 67'ye varan zam yapıldı

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde devam ediyor.

Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün yediemin otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 50 ila 67 zam yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 400'den 630 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 400'den 630 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 15'ten 25 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 20'den 30 liraya, otomobillerde 40'dan 60 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 50'den 80 liraya, kamyon ve otobüsler için 75'ten 120 liraya, iş makineleri için ise 100'den 150 liraya yükseltilmesine karar verildi.

Araç Türü Eski Günlük Ücret (TL) Yeni Günlük Ücret (TL)
Motosikletler 20 30
Otomobiller 40 60
Kamyonet, Arazi Taşıtı, Minibüsler 50 80
Kamyon ve Otobüsler 75 120
İş Makineleri 100 150

UKOME toplantısında minibüslerin elektronik bilet sistemine dahil edilmesi kararı ise kabul edildi.

İBB'nin 3 bin yeni taksinin ihdas edilmesi teklifi de reddedildi.

ETİKETLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik getirilebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:55
Bakan Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
16:51
Alman Sağlık Bakanı'nı kaçırmayı ve darbe yapmayı planlamakla suçlanan 5 kişinin yargılanması sürüyor
16:47
Hindistan'da bir aile, cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini sattı
16:43
Rusya, Somali'nin 684 milyon dolarlık borcunu sildi
16:22
Roketsan ihracatını 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor
16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM-Habitat İcra Direktörü Sharif'i kabul etti
Yazın bozulan vantilatörler Gazzeli ustanın elinde yeniden can buluyor
Yazın bozulan vantilatörler Gazzeli ustanın elinde yeniden can buluyor
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde şantiyede yangın
Beylikdüzü'nde şantiyede yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ