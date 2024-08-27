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Ekonomi
AA 27.08.2024 16:05

İstanbul'da 145 işçiyi işten çıkaran işverene 2 milyonu aşkın ceza

İstanbul'da faaliyet gösteren Polonez fabrikasında sendikal örgütlenme çalışmalarına katıldıkları gerekçesiyle 145 işçiyi işten çıkaran işveren hakkında 2 milyon 9 bin 560 lira ceza kesildi.

İstanbul'da 145 işçiyi işten çıkaran işverene 2 milyonu aşkın ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık'a bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın, İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren firmada, bir sendikanın örgütlenme çalışmalarında yer almaları nedeniyle işten çıkarılan 13 işçi ile bu işçilerin işten çıkarılmasına karşı oldukları için eylem yapan 132 işçinin işten çıkarılmasına ilişkin teftiş raporunu hazırladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tespitler sonucu, firmanın iş yerinde sendikal baskı nedeniyle iş akdini sona erdirdiği tespit edilen 141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira idari para cezası uygulanması istenmiştir. İşverenin, Türkiye İş Kurumu'na bildirmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası vermesi istenmiştir. Ayrıca, sendika üyesi işçileri işten çıkarmak suretiyle, iş yerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engelleyen işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Emeğin, sendikal örgütlenmenin, çalışanların hak ve özgürlüklerinin korunması için bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz."

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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