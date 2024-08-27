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Ekonomi
AA 27.08.2024 13:18

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 9.571,54 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,79 puan artışla 9.571,54 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 24,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,73 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.450 puanın destek, 9.650 ve 9.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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