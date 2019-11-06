Türk lojistik sektörü, 2018’de 372 milyar Lira'ya ulaştı. Bu rakamlar içerisinde hava kargo sektörünün payı her geçen gün artıyor.

2003 yılında 1 milyon tonun altında olan kapasite 2018’de 4 milyon tona yaklaştı. Şimdi yeni bir hedef belirlendi.

İstanbul’un dünya çapında bir hava kargo merkezi haline getirilmesi 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na kondu.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına ulusal demir yolu bağlantısı

Buna göre, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'nın üçüncü bağımsız pistinin yapımı tamamlanacak.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının hem birbirleriyle hem de ulusal demiryolu ile bağlantıları gerçekleştirilecek.

Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı demiryolu yapımı için ihaleye çıkılacak.

Cumhurbaşkanlığı programında lojistik ve gümrük yönetim süreçlerinin de hızlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber