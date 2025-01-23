İstanbul havalimanları yolcu sayısını artırdı

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından 2024'te icra edilen geliş ve gidiş seferleriyle seyahat eden yolcuların sayıları önceki yıla göre artış gösterdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl iç hatlarda 17 milyon 89 bin 191, dış hatlarda 62 milyon 899 bin 81 olmak üzere toplam 79 milyon 988 bin 272 yolcu seyahat etti.

2023'te toplam 76 milyon 11 bin 907 kişinin ağırlandığı havalimanında geçen yılki yolcu artışı 3 milyon 976 bin 365 kişi ve yüzde 5 olarak hesaplandı.

İkinci pistin 24 Aralık 2023'te hizmete girdiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yıl iç hatlarda 19 milyon 509 bin 605, dış hatlarda 21 milyon 973 bin 296 olmak üzere toplam 41 milyon 482 bin 901 kişi misafir edildi.

Önceki yıl 36 milyon 825 bin 424 kişinin uçtuğu havalimanının yolcu sayısını 4 milyon 657 bin 477 ve yüzde 13 artırdığı belirlendi.

İstanbul havalimanları yolcu sayısını yüzde 8 artırdı

İstanbul'daki iki havalimanında 2024'te 36 milyon 598 bin 796'sı iç hatlarda, 84 milyon 872 bin 377'i dış hatlarda olmak üzere toplam 121 milyon 471 bin 173 kişi seyahat etti.

2023'te ise toplam 112 milyon 837 bin 331 kişinin seyahat ettiği İstanbul'da yolcu sayısının geçen yıl 8 milyon 633 bin 842 kişi ve yüzde 8 arttığı anlaşıldı.

Türkiye'de geçen yıl tüm havalimanlarından icra edilen geliş ve gidiş seferleriyle toplam 230 milyon 224 bin 611 yolcu seyahat etti.

Buna göre, 2024'te ülkedeki havalimanlarından yapılan seferlerle uçan yolcuların yüzde 53'ünün İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarını kullandığı belirlendi.

- Uçuş sayısı yüzde 4 arttı

İstanbul'daki havalimanlarında, geçen yıl ağırlanan yolcu sayılarıyla beraber geliş ve gidiş seferleri de arttı.

İstanbul Havalimanı'nda, 2024 yılında iç hatlarda 117 bin 764, dış hatlarda 399 bin 521 sefer olmak üzere toplamda 517 bin 285 uçuşun düzenlendiği hesaplandı.

Önceki yıl toplam 505 bin 920 seferin yapıldığı havalimanında 2024'te 11 bin 365 uçuşluk ve yüzde 2'lik artış belirlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yıl 110 bin 677'si iç, 131 bin 668'i de dış hat olmak üzere toplam 242 bin 345 sefer icra edildi.

Önceki yıl toplam 228 bin 201 uçuş düzenlenen bu havalimanından 2024'te sefer sayısı yüzde 6 arttı.

Atatürk Havalimanı'nda ise geçen yıl iç hatlarda 16 bin 331, dış hatlarda 11 bin 899 toplamda ise 28 bin 230 sefer yapıldı.

Önceki yıl bu havalimanında toplam 25 bin 205 uçuş icra edilirken, 2024'teki sefer artışı yüzde 12 oldu.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından 2024'te 787 bin 860 geliş ve gidiş seferi düzenlendi.

2023'te ise 759 bin 326 seferin icra edildiği istatistiklere yansıdı.

İstanbul'daki havalimanlarının geçen yıl seferlerde 28 bin 534 ve yüzde 4 artış gösterdiği tespit edildi.