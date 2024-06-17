İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı arifesinde 831 geliş ve 811 gidiş olmak üzere 1642 sefer yapıldı.

Bu seferlerle İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı.

Havalimanı, bu uçuş sayısıyla Avrupa liderliğini sürdürdü.

İstanbul Havalimanı'ndan, İngiltere'nin Manchester City ile İtalya'nın takımı Inter arasında geçen yıl oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ertesi günü, 10 Haziran 2023'te 1794 uçuş planlanmış ve gerçekleşen 1690 uçuşla tüm zamanların rekoru kırılmıştı.