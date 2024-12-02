Puslu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.12.2024 22:49

İstanbul Havalimanı'na "Ulaşımda Erişilebilirlik" ödülü

İstanbul Havalimanı, AK Parti​​​​​​​ Sosyal Politikalar Başkanlığınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen Engelsiz Türkiye Buluşması'nda "Ulaşımda Erişilebilirlik" kategorisinde ödüle layık görüldü.

İstanbul Havalimanı'na "Ulaşımda Erişilebilirlik" ödülü

Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödülün kendileri için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleşen Engelsiz Türkiye Buluşması'nda, İGA olarak ödüle layık görülmenin gururunu yaşadık. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından erişilebilirlik alanındaki çalışmalarımızla 'Ulaşımda Erişilebilirlik' kategorisinde ödüle uygun görülmek, İGA İstanbul Havalimanı için büyük bir onurdur. Seyahat etmenin her bireyin hakkı olduğu bilinciyle engelli yolcularımızın seyahat deneyimlerini iyileştirmek ve herkes için erişilebilir bir havalimanı olmak adına gösterdiğimiz çabanın, böylesine anlamlı bir ödülle taçlandırılması, doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesidir."

Bilgen, bu özel ödülde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına gönülden teşekkür ettiğini belirterek, "Daha iyisini başarmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Havalimanı
Sıradaki Haber
Rusya'dan Çin'e doğal gaz taşıyan boru hattı faaliyete geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:49
"Türkiye'den kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor" iddiası yalanlandı
23:16
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini yineledi
22:33
İşgalci İsrail ordusu Lübnan’a yönelik saldırılar başlattığını duyurdu
21:49
Rusya'dan Çin'e doğal gaz taşıyan boru hattı faaliyete geçti
21:43
ABD, çip sektöründe Çin'e yeni kısıtlamalar getirdi
21:36
Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyine saldırılarında son 60 günde 3 bin 700 kişi öldü ya da kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milatoviç'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milatoviç'i resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
Kaldırım taşıyla kuyumcuyu soymaya çalıştı
Kaldırım taşıyla kuyumcuyu soymaya çalıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ