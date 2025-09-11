Az Bulutlu 25.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 11.09.2025 15:22

İstanbul Havalimanı'na 3 ödül daha

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 3 küresel ödüle layık görüldü.

İstanbul Havalimanı'na 3 ödül daha

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın "Avrupa'nın En İyi Havalimanı", "Seviye 5 Müşteri Deneyimi Akreditasyonu" ve "Küresel Eğitim Liderliği" ödüllerinin sahibi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ACI tarafından üç olağanüstü küresel ödüle layık görüldüğünü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ödüller, ekiplerimizin özverisinin, milyonlarca yolcunun güveninin ve müşteri deneyimini kültürümüzün temel taşı haline getirme vizyonumuzun bir kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

