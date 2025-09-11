KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 Eylül haftasında yaklaşık 97 milyar 907 milyon lira artarak 20 trilyon 550 milyar 6 milyon liradan, 20 trilyon 647 milyar 913 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 58 milyar 795 milyon lira artarak 24 trilyon 21 milyar 11 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 517 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, 5 Eylül itibarıyla 11 milyar 360 milyon lira artarak 2 trilyon 517 milyar 435 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 612 milyar 380 milyon lirası konut, 52 milyar 446 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 852 milyar 610 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 30 milyar 764 milyon lira artarak 3 trilyon 61 milyar 935 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 artarak 2 trilyon 457 milyar 242 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 883 milyar 756 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 573 milyar 486 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 207 milyon lira artışla 476 milyar 602 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 354 milyar 635 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 875 milyon lira artarak 4 trilyon 343 milyar 482 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 29 milyar 251 milyon lira azalarak 368 milyar 47 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,53'ü oldu.