Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.09.2024 16:55

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 26 Ağustos-1 Eylül'ü kapsayan dönemde, günlük ortalama bin 494 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kaydedildi.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 26 Ağustos-1 Eylül'e ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 494 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Antalya Havalimanı sekizinci oldu

İstanbul Havalimanı'nı, günlük bin 447 uçuşla Paris Charles De Gaulle, bin 442 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 359 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı da günlük bin 28 uçuşla listede 8. sırada yer aldı.

ETİKETLER
Antalya Hava Yolu İstanbul Havalimanı
Sıradaki Haber
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:40
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi patlayıcılarla yıktı
19:36
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
18:54
Bangladeş, sınırda bir çocuğun öldürülmesinin ardından Hindistan'a protesto notası verdi
18:52
Bakan Kurum: İzmir Körfezi için eylül ayı sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacağız
18:49
DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 99 bin M çiçeği aşısı teslim edildi
18:47
TCG Yıldırım firkateyni Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi
"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ