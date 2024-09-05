İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 26 Ağustos-1 Eylül'e ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 494 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Antalya Havalimanı sekizinci oldu

İstanbul Havalimanı'nı, günlük bin 447 uçuşla Paris Charles De Gaulle, bin 442 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 359 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı da günlük bin 28 uçuşla listede 8. sırada yer aldı.