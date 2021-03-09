Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, 1-7 Mart tarihleri arasında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu.
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı verilerine göre, İstanbul Havalimanı'nın 1 - 7 Mart tarihlerinde Frankfurt, Amsterdam Schiphol ve Paris CDG havalimanlarını geçerek Avrupa’nın en çok sefer yapılan havalimanı olduğu duyuruldu.
İstanbul Havalimanı'ndan geçen hafta günlük ortalama 551 sefer gerçekleştirildi.
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