Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 08:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
EPDK 7 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik piyasasında 7 şirkete üretim lisansı verildi, 13 şirketin lisansı sona erdirildi.
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 7 şirkete üretim lisansı verilirken, 13 şirketin lisansı sona erdirildi.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 6 şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı. LPG piyasasında bir şirketin dağıtıcı ve bir diğer şirketin depolama lisansı sona erdirilirken, 2 şirkete de depolama lisansı verildi.
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ise 2 şirkete madeni yağ lisansı verilmesi uygun bulundu.
Etiketler: EPDK
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