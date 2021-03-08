Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
2020'de 773 bin araç satıldı
[Fotoğraf: AA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, geçen yıl yüzde 1,8 büyüyen Türkiye'de, 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet ve 983 bin bilgisayar satıldığını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından 2020'de Türkiye'de gerçekleştirilen otomobil ve elektronik ürün satışlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Türkiye'nin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsatan Varank, 2020'de ülkede 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet, 983 bin bilgisayar, 10,8 milyon cep telefonu, 2,6 milyon televizyon ve 7,6 milyon beyaz eşya satıldığını kaydetti.
Etiketler: Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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