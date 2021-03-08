Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halkbank'tan kadın girişimcilere finansal destek imkanı
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek sunacaklarını açıkladı.
Halkbank, kadın girişimcilere destek olacak. Bankadan yapılan açıklamada kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek sağlanacağı duyuruldu.
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