Başakşehir'de 322 bin metrekarelik alana sahip yeni çarşıda, 1138 bağımsız dükkan, 5 bin 770 metrekarelik umumi depo, 480 metrekarelik 2 restoran, 8 bankalık blok, yaklaşık 2 bin 600 araçlık otopark, 1200 kişilik cami, ticaret bloğu, hizmet dükkanları ve idari binadan oluşan modern yerleşke kuruluyor.

Rami'de 1985 yılında ticarete başlayan esnaf, İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneğinin (İGTOD) girişimiyle Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'na taşınıyor.

"Çarşı içindeki mülkiyetlerin tamamı sahiplidir"

İGTOD Başkanı Mustafa Karlı, İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'nın inşasının bittiğini ve bazı esnafın dükkanlarının iç tadilatını yaptığını söyledi.

Çarşının 322 dönüm üzerine kurulduğunu dile getiren Karlı, "Hemen hemen bitmeyen hiçbir yerimiz yok. Çevre yolları ile alakalı birkaç sıkıntımız var. Onu da yetkililerle görüştük, en geç 20 Ağustos'a bitiriyorlar" dedi.

Karlı, çarşıda inşası biten caminin müftülüğe teslim edileceğini belirterek, "Ticaret bloklarımız da bitti. Bitmemiş hiçbir yerimiz yok. Banka bloğumuzda son rötuşlar yapılıyor. 8 bankalık bloğumuz var. Çarşı içindeki mülkiyetlerin tamamı sahiplidir, boş mülkiyet söz konusu değil" diye konuştu.

Elektrik sayaçlarının takılıp abonelik işlemlerinin tamamlandığını vurgulayan Karlı, şunları anlattı:

"Çarşıda 100 kişilik istihdam var. 60 kişi civarı güvenliğimiz var. Temmuzun 15'i itibarıyla güvenliği teslim aldık. Mali, idari binamızda çalışacak arkadaşlarımız var. Teknik, onarım ve bakım personeli var. Bunlar da yaklaşık 40 kişiyi buluyor. Buranın iskanı alındı, anahtarların hepsi teslim edildi. Hiçbir sıkıntımız yok."