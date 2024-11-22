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Ekonomi
AA 22.11.2024 11:51

İstanbul Energy Forum başladı

İstanbul Kongre Merkezi'nde küresel enerji piyasasına yön veren isimlerin buluştuğu İstanbul Energy Forum, "Ortak Gelecek Ortak Hedefler" mottosuyla düzenleniyor.

İstanbul Energy Forum başladı
[Fotograf: AA]

Farklı ülkelerden enerji bakanları, yerli ve yabancı sivil toplum örgütü, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları ve iş dünyasının önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleşen forumda katılımcılar, küresel düzeyde diyalog imkanı yakalayarak enerji sektörünün geleceğine yön verecek.

Forumun ana oturum konuşmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından yapılacak.

Bakan Bayraktar moderatörlüğündeki "Dirençli Bir Gelecek için Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı Bakanlar Oturumu'nda geleceğin enerji politikaları ele alınacak.

Oturumda, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov​​​​​​​, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek, Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic ile Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov​​​​​​​ konuşmacı olarak yer alacak.

"Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlıklı BOTAŞ özel oturumu, "Akıllı Enerji Dönüşümünde Yeni Teknolojiler ve Yakıtlar için Beklentiler", "Enerji Dönüşümünün Finansmanı: Beklentiler ve Öncelikler" oturumlarının yapılacağı Forum, "Anadolu Ajansı Teşekkür ve Değerlendirme Toplantısı" ile sona erecek.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gün boyu sürecek forumda enerji sektöründe bölgesel hedefler, doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin rolü, enerji dönüşümünün finansmanı gibi konuların yanı sıra, sektördeki bölgesel ve uluslararası gündemlerle birçok başlık ele alınacak.

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