İstanbul Ekonomi Zirvesi sona erdi

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen zirve, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

İki gün süren zirve, Koluman Otomotiv'in ana sponsorluğunda gerçekleşirken, dünya genelinden 1500 iş insanını, akademisyeni, bürokrat ve politikacıyı bir araya getirdi.

Zirve kapsamında, 14 kurum ve kişinin çeşitli alanlardaki önemli katkılarından dolayı ödüllendirildiği İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni de gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, "E-Mobilitede Temiz Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Alanında Öncü Teknoloji Şirketi Ödülü" GIO, "Çevresel Uyum ve İnovasyon Ödülü" Koluman Otomotiv, "Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik Ödülü" Borusan Otomotiv BMW Türkiye, "Sürdürülebilir Turizmde Öncülük Ödülü" Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, "Sağlıkta Sürdürülebilirlik ve İnovasyona Katkı Ödülü" Sanofi, "Türkiye'de Teknoparkların ve Kuluçka Merkezlerinin Gelişimine Sağladığı Katkılarından Dolayı Üstün Başarı Ödülü" İTÜ ARI Teknokent, "Sürdürülebilir Lojistik Başarı Ödülü" Lyonel A. Makzume Şirketler Grubu, "Yılın Yenilikçi Yenilenebilir Enerji Şirketi Ödülü" Klaus Miller, "Enerji Yapılarında Sürdürülebilir İnovatif Müteahhitlik Ödülü" Tellioğlu Group, "Makine Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Öncüsü Ödülü" Forma Makina, "Teknoloji ile Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm Ödülü" Aya Tech, "Contribution to Business between Germany and Türkiye Award" da Getir Germany'e takdim edildi.

Ödül töreninin ardından Hülya Albayrak Bayar'ın 100. yıl defilesi gerçekleşti. Gece, müzisyen Irmak Arıcı'nın canlı performansıyla son buldu.

İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala yemeği, aynı zamanda ağlar oluşturmak ve yeni bağlantılar kurmak için bir fırsat olarak hizmet etti. Etkinlik, kültür, moda ve sanatı bir araya getiren zirvenin öne çıkan özelliği oldu.