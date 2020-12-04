İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak.

Daha fazla çalışanın yararlanması için koşullar esnetildi

Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı zorlayıcı sebep nedeniyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması üzerine "Kısa Çalışma Ödeneği" ile sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlandı.

Bu süreçte mümkün olduğunca fazla sayıda çalışanın "Kısa Çalışma Ödeneği"nden yararlanması için önemli bir değişiklik yapılarak 600 gün olan "prim ödeme gün sayısı" 450'ye, 120 gün olan "hizmet akdine tabi olma süresi" de 60 güne indirildi.

Bununla birlikte, istenen belge sayısı azaltıldı, prosedürler basitleştirildi, ödemeleri hızlandırmak adına da uygunluk tespit işlemi, ödemeden sonraya bırakıldı.

Normale dönen 2,5 milyon çalışan "kısa çalışma"dan çıktı

Salgının etkisinin bazı sektörlerde devam etmesi üzerine işçi ve işveren kesiminin "Kısa Çalışma Ödeneği"nde süre uzatılması talebi karşılık buldu.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart'ta başlatılan uygulama, işçi ve işveren kesimlerinin de talebiyle faydalanıcıları için Cumhurbaşkanı kararıyla yıl sonuna kadar uzatıldı.

Haziran ayında "yeni normal"e geçilmesiyle beraber birçok işletme "kısa çalışma" kapsamından çıkmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devreye aldığı Normalleşme Desteği'nin de etkisiyle 1 Kasım itibarıyla 2,5 milyon çalışan için kısa çalışma uzatma talebinde bulunulmadı.

Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor?

Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ına karşılık geliyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.