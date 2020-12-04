Kan ürünleri üreten Maxicells İlaç Sanayi AŞ'ye İstanbul'un Silivri ilçesinde münferit yatırım yeri verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Maxicells tarafından Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olacak.

Türkiye'nin ilk yerli plazma üretim şirketi olarak sağlık sektöründe adını duyuran firmanın, ülkede üretimi bulunmayan kan ürünlerinin üretimini yapması bekleniyor.

Kararın hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek.