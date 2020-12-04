Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için Türkiye genelindeki 76 ile atama yapılacak.

Giriş sınavına başvurular, 18 Ocak-29 Ocak tarihleri arasında bakanlığın internet sayfası üzerinden yapılacak.

Adayların 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olması ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile denkliği bulunan öğretim kurumlarından mezun olup sınavda en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Ticaret Bakanlığına “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” alınacak

Ticaret Bakanlığı da, “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna 30 kişi alacağını duyurdu. Başvurular, 9-18 Aralık tarihleri arasında Bakanlığın internet sayfasında belirtilen link üzerinden yapılacak.

Sınavlarla ilgili ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.