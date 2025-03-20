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Ekonomi
AA 20.03.2025 10:04

İşsizlik rakamları açıklandı: 12 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'de işsizlik oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan gerileyerek yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine indi.

İşsizlik rakamları açıklandı: 12 yılın en düşük seviyesinde

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