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AA
HABER GİRİŞ
20.03.2025 10:04
, 20.03.2025 10:06
SON GÜNCELLEME
20.03.2025 10:06
İşsizlik rakamları açıklandı: 12 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye'de işsizlik oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan gerileyerek yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine indi.
Ayrıntılar geliyor...
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