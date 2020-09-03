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İşsizlik ödeneği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ödemeleri ne zaman?
Ağustos ayı işsizlik ödeneği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren yapılacağını duyurmuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı.
Bakan Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatıracağına dikkat çekti.
Kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeler yapılacak.
Etiketler: Ağustos ayı işsizlik maaşı ağustos ayı kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneği ne zaman yatacak işsizlik maaşı ne zaman ödenecek kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak zehra zümrüt selçukSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 11:41
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