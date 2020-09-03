Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı

İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı.

Bakan Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatıracağına dikkat çekti.

Kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeler yapılacak.