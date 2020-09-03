Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 artışla 375 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 13.367 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 5.982 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artışla 5.099 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazancıyla 7.105 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 primle 20.028 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 1,1813 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı sonrası New York borsasının rekorlara devam etmesi ve euro/dolar paritesinin son 2 yılın en yükseğinden düşüşe geçmesiyle Avrupa pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.