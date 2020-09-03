Diyala vilayetinde görevli Yüzbaşı Polis Cafer el-Vaili, yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı militanların 30 Ağustos'ta El-Hitavin beldesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Vaili, 100 kişinin yaşadığı beldenin sakinlerinin can güvenliklerinin sağlanmaması ve DEAŞ'ın yeni bir saldırı ihtimaline karşı evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.