Haber Giriş: Kaynak: AA
Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı
Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı. Ödemeler, T.C. kimlik numarasına göre yatırılacak.
Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.
Buna göre, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise yarın ödeme yapılacak.
IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.
Etiketler: koronavirüs işsizlik ve kısa çalışma ödeneğiSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 11:46
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