Açık 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.04.2026 20:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mesajı gönderdi.

Anadolu Ajansı 106 yaşında
Kurtuluş mücadelesinin en çetin günlerinde milletin haklı davasını dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın, bugün de aynı ruh ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin en köklü kurumları arasında yer alan Anadolu Ajansı, sadece bir haber ajansı gibi çalışmanın ötesinde, milli iradenin, hakikatin ve tarafsız haberciliğin gür sesi olmuştur. Aktardığı doğru, hızlı ve güvenilir haberlerle de milletimizin ve insanlığın ortak hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Bugün iletişim çağının tüm imkanlarını etkin bir şekilde kullanarak dünyanın dört bir yanında hakikatin izini süren Anadolu Ajansı, ülkemizin küresel alandaki güçlü temsilcilerinden biri haline gelmiştir.

Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, başta bu müstesna kurumun banileri olmak üzere bugüne kadar emeği geçen tüm çalışanlarını rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle halen görevlerini büyük bir fedakarlık ve özveriyle sürdüren tüm mensuplarına da başarılar diliyorum. Hakikatin sesi olmaya devam eden Anadolu Ajansının, aynı azim ve kararlılıkla yürüyüşünü sürdüreceğine yürekten inanıyorum."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu karamsar tablonun dışındadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:57
ABD Savunma Bakanı: Bugün en yoğun hava saldırılarının gerçekleştirileceği gün olacak
20:41
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
21:01
Katil İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti
19:43
Bolu'daki 'irtikap' soruşturması sürüyor: 3 yeni tutuklama
19:27
ABD Başkanı Trump: Ne yazık ki Amerikan halkı, bizim eve dönmemizi istiyor
21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu karamsar tablonun dışındadır
Siirt'teki taşkın ve kuruma riskine karşı çalışma yapılan Zirin Gölü doğal görünümüne kavuştu
Siirt'teki taşkın ve kuruma riskine karşı çalışma yapılan Zirin Gölü doğal görünümüne kavuştu
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ