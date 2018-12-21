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İŞKUR 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 20 Aralık itibarıyla 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdi.

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İŞKUR 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdi

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, istihdam rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2017 yılında 1 milyon 57 bin 149 kişinin istihdamını gerçekleştirdiklerini ifade eden Uzunkaya, “2018 yılında da bu hedefin üstüne çıkmayı hedeflemiştik. 20 Aralık itibariyle baktığımızda ise 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik.” diye konuştu.

İşverenlerin nitelik, tecrübe beklediğini dile getiren Uzunkaya, “Bu nitelik ve tecrübeyi oluşturabilmek için 2018 yılı itibariyle 500 bin insanımızı meslek kurslarımızdan, girişimcilik kurslarımızdan ve işbaşı eğitim programlarımızdan mezun ettik.” dedi.

Kaynak: AA

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