Açık 34.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.08.2025 17:27

Irak Petrol Bakanı: Ceyhan üzerinden petrol ihracatı bugün ya da yarın başlayacak

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının bugün ya da yarın başlayacağını bildirdi.

Irak Petrol Bakanı: Ceyhan üzerinden petrol ihracatı bugün ya da yarın başlayacak
[Fotograf: AA]

Irak resmiajansı INA’da yer alan haberde, Kerkük’ü ziyaret eden Petrol Bakanı Abdulgani, petrol ihracatının Türkiye üzerinden yeniden başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Iraklı Bakan, "Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının bugün ya da yarın başlayacak. IKBY ile anlaşma sonucu ilk aşamada günlük 80 bin varil petrol ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

ETİKETLER
Petrol
Sıradaki Haber
Gayrimenkul sertifikasına ilişkin merak edilenler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Çin'in Guangzhou kentinde meydana gelen heyelanlarda 7 kişi toprak altında kaldı
18:40
Gazze'deki hükümet: Havadan yapılan yardımlar can kayıplarına yol açıyor
18:50
Devletin hızlı refleksi: Sahte e-İmza çetesi çökertildi
18:34
Yerli ve yabancı arkeologlar "Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu"nda bir araya geldi
18:31
Bartın'da orman yangını
18:26
Ömer Çelik: Sahtecilik yapanları devletten jiletle kazıyacağız
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini tam isabetle vurdu
Bayraktar AKINCI, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ