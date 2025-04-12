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Ekonomi
AA 12.04.2025 18:50

IPARD III Programı kapsamında 50 milyon euro destek sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ildeki yerel eylem gruplarına yüzde 100 hibeli olmak üzere toplam 50 milyon euro hibe sağlayacak "IPARD III Programı 6'ncı Başvuru Çağrı İlanı"nın yayımlandığını duyurdu.

IPARD III Programı kapsamında 50 milyon euro destek sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çağrıya ilişkin bilgi verdi.

Kırsalda kadın ve gençler başta olmak üzere, yerel potansiyeli harekete geçirmek için yenilikçi çözümleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, çiftçilerden sivil toplum kuruluşlarına, kadınlardan gençlere kadar birçok aktörün bir araya gelerek oluşturduğu yerel eylem grupları aracılığıyla bölgelerin kalkınması için stratejiler belirlenip, uygulandığını ifade etti.

Yumaklı, kırsaldaki yöre insanının LEADER yaklaşımıyla birleşip yerelde güçlendiğine dikkati çekerek, IPARD Programı kapsamında yerel eylem gruplarına bugüne kadar 328 milyon lira hibe desteği sağlandığı bilgisini verdi.

Bakan Yumaklı, "Bugün itibarıyla Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı İçin 6'ncı Başvuru Çağrı İlanı ile yüzde 100 hibeli olmak üzere toplam 50 milyon avro destek sağlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Başvurular 2 Haziran'da başlayacak

Yumaklı'nın paylaşımında, başvurulara ilişkin bilgilendirmede yer aldı. Buna göre, çağrı ilanı IPARD Programı 2021-2027 dönemini kapsıyor.

Çağrıya başvurular, 2 Haziran saat 09.00'dan itibaren projenin uygulanacağı ilde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu il koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinde kabul edilmeye başlanacak.

Çevrim İçi Proje Başvuru Sistemi 25 Haziran saat 18.00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi ise 27 Haziran saat 18.00 olarak belirlendi.

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