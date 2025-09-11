İnternet erişimine sahip girişimlerin yüzde 93,6'sı sabit hat kullandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması 2025" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, en az 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 93,6'sının bu yıl internete erişimde sabit hat internet bağlantısını kullandığı görüldü.

Söz konusu girişimlerin abone oldukları en yüksek bağlantı hızları incelendiğinde, girişimlerin yüzde 54,8'inin 100 megabit/saniyeden az hızda, yüzde 36,6'sının 100-999 megabit/saniye hız aralığında ve yüzde 8,6'sının 1 gigabit/saniye ve üzeri hızda internet kullandığı tespit edildi.

En az 10 çalışanı olup web sitesine sahip girişimlerin oranı, 2024'te yüzde 51,8 iken, 2025'te bu oran yüzde 56,5'e yükseldi. Web sitesi sahiplik oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde, bu yıl 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,5'inin, 50-249 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 73,1'inin ve 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 52,4'ünün web sitesi sahibi olduğu belirlendi.

Söz konusu oran ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde, 2025'te web sitesi sahibi olan girişimlerin oranının en fazla yüzde 91,6 ile "bilgi ve iletişim" faaliyeti yürüten girişimlerde olduğu kaydedildi. Bunu yüzde 89,3 ile "finans ve sigorta" ve yüzde 79,7 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" faaliyetleri takip etti.

Sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin oranı yüzde 55,2

Facebook, Instagram, X, Snapchat, YouTube, LinkedIn, TikTok gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin oranı, 2021'de yüzde 34,6 iken, 2025'te yüzde 55,2'ye çıktı.

Sosyal medya kullanan girişimlerin oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde, 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 52,8'inin, 50-249 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 64,2'sinin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 83,4'ünün en az bir sosyal medya uygulaması kullandığı görüldü.

E-satış yapan girişimlerin oranı yüzde 13,6 oldu

Girişimlerin 2024'te internet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya elektronik veri alışverişi (EDI) aracılığıyla gerçekleştirdikleri e-satış oranı yüzde 13,6 oldu.

Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,9, 50-249 çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 15,1 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 26,5 şeklinde kayıtlara geçti.

E-satış yapma oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2024'te en fazla e-satış yapma oranının yüzde 38,6 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti" faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu belirlendi. Bunu yüzde 20,3 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" ve yüzde 19,7 ile "bilgi ve iletişim" faaliyetlerini yürüten girişimler izledi.

Web sitesi ya da mobil uygulamalardan satış yapanların oranı yüzde 12,4

Girişimlerin yüzde 12,4'ü 2024'te web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden satış yaptı. Web sitesi ya da mobil uygulamalar aracılığıyla mal veya hizmet satışı yapan girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde, 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 11,9'unun, 50-249 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 13,3'ünün, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 21,3'ünün web satış yaptığı tespit edildi.

Söz konusu girişimlerin yüzde 51,6'sı kendi web siteleri ya da mobil uygulamalarını kullanırken, yüzde 80,4'ü farklı girişimlerin de satış yapabildiği çevrim içi mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygulamalarını tercih etti. Bu oranlar, 2020'de sırasıyla yüzde 70,3 ve yüzde 69,7 olarak kaydedilmişti. Bu girişimlerin web satışları ürün türüne göre incelendiğinde, fiziksel mal sattığını beyan eden girişimlerin oranı yüzde 81,8 oldu.

Yazılım veya diğer dijital içeriklerin indirilmesi ya da çevrim içi sunulması gibi dijital olarak teslim edilen mal veya hizmet sattığını beyan eden girişimlerin oranı yüzde 24,1, konaklama, seyahat, bakım veya onarım hizmetleri gibi dijital olarak sunulmayan hizmetlerin web satış oranı ise yüzde 27,1 olduğu belirlendi.

Yurt dışına web satışı yapan girişimlerin oranı arttı

Web sitesi ya da mobil uygulamalar aracılığıyla 2023'te yurt dışına mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin oranı yüzde 26 iken, 2024'te bu oran yüzde 27,8' e yükseldi.

Yurt dışına söz konusu yollarla satış yapan girişimlerin 2024'te satış sürecinde karşılaştığı zorluklar incelendiğinde ise girişimlerin en fazla karşılaştığı zorluğun yüzde 45,8 ile yurt dışına satılan ürünlerin teslim veya iade edilmesinin yüksek maliyeti olduğu görüldü.

Bunu yüzde 29,1 ile online ödeme sistemi ile ilgili zorluklar ve mevzuat bilgisi eksikliği ve yüzde 28,6 ile yurt dışına satış yaparken şikayet ve ihtilafların çözümüyle ilgili zorlukların izlediği tespit edildi.

Girişimlerin "iş zekası yazılımı" kullanım oranı yüzde 6,5 oldu

Girişimlerin iş yazılımı kullanımları incelendiğinde, 2025'te girişimlerin yüzde 28,3'ü kurumsal kaynak planlaması (ERP), yüzde 12'si müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve yüzde 6,5'i ise iş zekası (BI) yazılımlarını kullandı. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre ERP, CRM ve BI yazılımlarının 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimler tarafından sırasıyla yüzde 76,5, yüzde 42 ve yüzde 35,1 oranında kullanıldığı görüldü. Bu oranlar, 10-49 çalışanı olan girişimlerde sırasıyla yüzde 23,6, yüzde 9,9 ve yüzde 4,9, 50-249 çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 46, yüzde 18,4 ve yüzde 10,7 oldu.

Ücretli bulut bilişim kullanım oranı, 2023'te 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 16,4 iken, 2025'te yüzde 20,4'e yükseldi. Ücretli bulut bilişim hizmeti kullanımı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde, bu yıl 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde kullanım oranı yüzde 54,3 oldu. Bunu yüzde 31,8 ile 50-249, yüzde 17,3 ile 10-49 çalışanı olan girişimlerin takip ettiği görüldü.

Enerji tüketimini azaltmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan girişimlerin oranı yüzde 17,1

Enerji tüketimini azaltmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojileri sistemleri veya çözümleri kullanan 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin oranı, 2025'te yüzde 17,1 olarak belirlendi.

Bu oran çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde, 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 15'inin, 50-249 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 24,3'ünün ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 45'inin enerji verimliliği için bilgi ve iletişim teknolojileri sistemleri veya çözümleri kullandığı tespit edildi.

Girişimde artık kullanılmayan bilgisayar, monitör, cep telefonu gibi bilgi ve iletişim teknolojileri ekipmanlarını, elektronik atık toplamaya verdiğini veya geri dönüşüme gönderdiğini beyan eden 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin oranı yüzde 37,5, yedek parça olarak kullanmak amacıyla veya hassas bilgi güvenliği gibi nedenlerden dolayı girişimde muhafaza ettiğini belirten girişimlerin oranı yüzde 39,6, sattığını, kiraladığını veya bağışladığını beyan eden girişimlerin oranı ise yüzde 32,3 olarak kaydedildi.