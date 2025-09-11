Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 11.09.2025 11:01

Yetki belgesi olmayan motosiklet satışlarına geçit yok

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmayan ikinci el motosiklet ticareti faaliyetinde bulunulmasını engellemek amacıyla denetimlerine devam ederken, yönetmeliğe aykırı hareket edenlere para cezası uygulanıyor.

Yetki belgesi olmayan motosiklet satışlarına geçit yok

"Trafikte Motosiklet Gerçeği" başlıklı dosyasının dördüncü haberinde, Ticaret Bakanlığının yetki belgesi bulunmayan ikinci el motosiklet ticaretini önlemeye yönelik faaliyetleri ele alındı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, motosiklet piyasasında "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" kapsamında denetimler yürütülüyor.

Bu doğrultuda yetki belgesi olmayan ikinci el motosiklet ticareti faaliyetinde bulunulmasının, bu motosikletlerin, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyata ilan yoluyla pazarlanmasının, taşıtın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satışının yapılmasının engellenmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

En sık karşılaşılan aykırılıklar

Son dönemdeki denetimlerde ikinci el motosikletlerin, ilan kısıtlamasına aykırı şekilde liste fiyatının üstünde ilana konulması ve yetki belgesi olmamasına rağmen faaliyette bulunulması en çok karşılaşılan aykırılıklar olarak dikkati çekti. Bu durum ilan siteleri üzerinden yürütülen takip ve Bakanlığa iletilen şikayetlerin incelenmesiyle tespit edildi. Aykırılık başına ise 22 bin 807 liradan 684 bin 214 liraya kadar para cezası uygulanıyor.

Yetki belgesi olmazsa satış yapılamıyor

Motosiklet dahil ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyeti yürüten tüm işletmelerin bu konu için düzenlenmiş yetki belgesine sahip olmaları gerekiyor. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için gelir veya kurumlar vergisi mükellefi ve meslek odasına kayıtlı olunması, meslek odası ve vergi kayıtlarında söz konusu ticaret faaliyetinin bulunması gerekiyor.

Yetki belgesi başvurusunda bulunan alım satım sorumlusunun ise 18 yaşını doldurması, en az lise mezunu olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, kasten işlenen suçlardan dolayı 5 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması ve seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması önem taşıyor.

Söz konusu belge, sadece ikinci el araç alım ve satımını kapsarken, servis ve bakım faaliyetleri için yetki belgesi şartı bulunmuyor.

Yetkisiz satışlar e-Devlet'ten şikayet edilebiliyor

Bu yılın Ağustos ayı itibarıyla yetki belgesine sahip 76 bin 408 işletme bulunurken, bu işletmelerce ikinci el motosiklet alım ve satımı da gerçekleştirilebiliyor.

Motosiklet ticareti de dahil olmak üzere yetki belgesi bulunmayan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların tespiti için tüm taşıt satış bilgileri Türkiye Noterler Birliğinden alınıyor ve Bakanlıkça inceleniyor.

Bu kapsamda bir yıl içinde üçten fazla taşıt satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satış talepleri noterliklerce engellendi.

Öte yandan, yetki belgesi olmayan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ihbar edilmesine imkan sağlayan "Yetkisiz İşletme İhbar" modülü, e-Devlet üzerinden bu yıl içinde vatandaşların kullanımına açıldı.

