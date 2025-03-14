İnşaat üretimi yıllık yüzde 15,5 arttı

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 5,5 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,0 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 9,9 arttı.