İnşaat sektörü yurt dışında 9,2 milyar dolarlık iş üstlendi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nu yayımladı.

Raporda, küresel ve ulusal ölçekte ekonomik gelişmeler ile inşaat sektörüne ilişkin güncel veriler kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Sektörün, yılın ikinci çeyreği itibarıyla üst üste 11 çeyrek büyüdüğüne işaret edilen raporda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat harcamalarının nominal olarak yüzde 48,1 artarak 2,29 trilyon liraya ulaştığı, reel olarak yüzde 20,2 yükseldiği aktarıldı.

Buna karşın yatırımların büyük ölçüde kamu kaynaklı olduğuna dikkat çekilen raporda, "Özel sektörün zayıf talep karşısında temkinli davranması ve konut talebinde kredi koşullarının sınırlayıcı etkisi, büyümenin sürdürülebilirliği konusunda belirsizlik yaratmıştır. Aynı dönemde gayrimenkul sektörü zayıf da olsa büyüme eğilimini sürdürmüş, Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,6 büyüyen gayrimenkul faaliyetleri zayıf bir performans sergilemiştir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, ciro endeksi verilerinin inşaatın genel ekonomik aktivitedeki payının arttığını gösterdiği belirtilerek, ağustosta toplam ciro endeksinin yıllık yüzde 36,7, inşaat ciro endeksinin yüzde 53,2 yükseldiği ifade edildi.

Bina inşaatı endeksinin yıllık yüzde 26,6, bina dışı yapıların inşaatının yüzde 17,4, özel inşaat faaliyetlerinin yüzde 25,1 artış gösterdiği aktarılan raporda, bu verilerin, konut ve ticari yatırımlardaki talebin sürdüğüne, kamu projelerinin ise sektöre istikrarlı destek sağladığına işaret ettiği bildirildi.

Raporda, şantiye şeflerine ilişkin dijital izleme uygulamalarıyla, günlük ilerleme, kullanılan iş makineleri ve çalışan sayısının kayıt altına alınmasının hedeflendiği aktarılarak, bu adımın, sektörde dijital dönüşüm, şeffaflık ve verimliliğin artırılması açısından önemli olduğu değerlendirildi.

Türk müteahhitler bu yıl en çok Romanya'da iş üstlendi

Türk inşaat sektörünün uluslararası arenadaki güçlü konumunu bu yılın 9 ayında da koruduğuna dikkat çekilen raporda, sektörün bu dönemde yurt dışında 9,2 milyar dolarlık 128 yeni proje üstlendiği belirtildi. Raporda, bu dönemde en fazla iş üstlenilen ülkeler arasında 4 milyar dolarla Romanya'nın ilk sırada, 1 milyar dolarla Irak'ın ikinci sırada yer aldığına işaret edildi.

Raporda, jeopolitik riskler, yüksek maliyetler ve finansal sıkılaşmanın, küresel ölçekte inşaat faaliyetlerinde temkinli duruşa yol açtığı aktarılarak, Türkiye'de kamu destekli projelerin sektörde üretim ve istihdam açısından dengeleyici rol oynadığı ifade edildi.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli sorunlarından birinin yüksek maliyetli ve kısıtlı finansman koşulları olduğuna işaret edilen raporda, konut kredi faizlerinin yüksek seyretmesinin, özel sektör yatırımlarının yavaşlamasına ve yeni projelerin ertelenmesine yol açtığı kaydedildi.