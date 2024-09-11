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Ekonomi
AA 11.09.2024 13:13

İnşaat malzemesi ihracatı 2,49 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi ihracatı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 2,49 milyar dolara ulaştı.

İnşaat malzemesi ihracatı 2,49 milyar dolara yükseldi
[Fotograf: AA]

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksinin temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı temmuzda yıllık bazda yüzde 6,9 artarak 2,49 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ayda ihracat miktarı da 3,82 milyon ton oldu. İnşaat malzemesi sanayisinin kilogram başına düşen birim ihracat değeri temmuzda 0,65 dolara çıktı.

Temmuz itibarıyla son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı ise 28,89 milyar dolar oldu.

İnşaat malzemesi ithalatı da temmuzda 1,089 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat birim fiyatı 3,18 dolar olarak kayıtlara geçti.

Alt sektörlerin ihracatı artış gösterdi

Rapora göre, temmuz ayında inşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracatı genel olarak artış gösterirken, sekiz alt ürün grubunun beşinde ortalama ihracat birim fiyatları ise geçen yılın temmuz ayına göre düşük gerçekleşti. Emtia fiyatlarındaki düşüşler bu gerilemede belirleyici oldu.

Mineral, taş ve toprak ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 ve elektrik malzemesi ve teçhizatlarında birim fiyatlar yüzde 6,4 artarken, demir çelik ürünleri ihracat birim fiyatları yüzde 3,8, metal bazlı ürünler fiyatları yüzde 3,3, ağaç ve ahşap ürünler fiyatları yüzde 4, kimyasal ürünlerde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 24 ve yalıtım malzemeleri ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 düşüş gösterdi.

Öte yandan, temmuzda prefabrik yapılar dışındaki 7 alt sektörün ihracatında miktar ve değer olarak artış gözlendi.

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