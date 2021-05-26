Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan kripto paralar dünyanın gündemindeki yerini koruyor.

Kripto para piyasasında spekülatif söylemlerle sert hareketler yaşanabiliyor. Elon Musk'ın açıklamaları sonrası Bitcoin 30 bin dolar değer kaybetti ve şu an 40 bin dolar seviyelerinde.

"Kripto varlıklar tehlikeli"

Dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in kripto varlıklara karşı negatif tutumu, güvensizliği tetikliyor.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den de "Kripto varlıklar tehlikeli" uyarısı geldi. Bailey, "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum. Çünkü açıkçası tehlikeliler ve çok büyük bir ilgi var" dedi.

Bloomberg'de yer alan habere göre "Tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız kripto paralara yatırın" ifadelerini kullandı.

"Bunlar daha çok bir balona benziyor"

Kripto varlıklar, ekonomistlerin de gündeminde yer alıyor.

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, kriptoların bir çeşit para veya finansal varlık oldukları görüşlerini reddetti, "Bunlar daha çok bir balona benziyor" dedi.