Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 2020 Doğal Gaz Sektör Raporu'na göre, geçen yıl Türkiye'nin doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre, yüzde 6,5 artarak 47,7 milyar metreküp oldu.

Bu dönemde 47,7 milyar metreküplük toplam gaz tüketiminin yüzde 32,3'ünü konutlardaki tüketim oluşturdu.

Türkiye doğal gaz kullanımında 7'nci sırada

Türkiye, 2020'de dünyada en fazla doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği 7'nci ülke olarak kayıtlara geçti.

Doğal gazla elektrik üreten santrallerin tüketimlerinin kuraklık sebebiyle yükselmesi, abone sayısındaki artış ve 2020'nin belirli dönemlerinde ortalama hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi tüketim artışının nedenleri arasında yer aldı.

Hane başı kullanım en çok Hakkari'de oldu

Geçen yıl en fazla doğal gaz tüketimi, yüzde 32,3 ile konutlarda gerçekleşirken elektrik santrallerinin payı yüzde 28,6 ve sanayinin payı yüzde 26,7 oldu. Tüketimin kalan kısmını hizmet ve enerji sektörleri oluşturdu.

Türkiye genelinde konutlarda hane başı ortalama tüketim ise 2020'de 964 metreküp olarak hesaplandı.

Konutlarda en fazla hane başı birim tüketimin gerçekleştiği il 1484 metreküple Hakkari olurken Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzurum en yüksek tüketimin görüldüğü ilk 5 il arasında yer aldı. Tüketimin en az olduğu iller ise sırasıyla Antalya, Mersin, Osmaniye, Muğla ve Hatay oldu.

Başvuru ve fatura ödemelerinde çevrim içi işlemler katlandı

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de doğal gaz kullanan abone sayısı, bir önceki yıla göre 1 milyon artarak 17,5 milyon oldu. Türkiye, doğal gaz abone sayısı bakımından Avrupa'da İtaya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul yaklaşık 5,4 milyonla en fazla aboneye sahip şehir olurken bunu 1,9 milyon aboneyle Ankara ve 973 bin aboneyle Bursa izledi.

Geçen yıl gerçekleştirilen 2,6 milyon abonelik başvurusunun 490 bini çevrim içi kanallar üzerinden yapıldı. Salgının etkisiyle 2020'de yapılan çevrim içi abonelik sözleşmesi sayısı, 2019'a göre yüzde 159 arttı.