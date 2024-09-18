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Ekonomi
AA 18.09.2024 09:23

İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,2 oldu

İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,2 oldu
[Fotograf: AP]

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti. Enflasyon, temmuzda da yüzde 2,2 olmuştu.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,6 oldu. Temmuzda çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,3 ölçülmüştü.

Hizmet sektörü enflasyonu ise ağustosta yıllık bazda yüzde 5,6 olarak hesaplandı. Hizmet enflasyonu temmuzda yüzde 5,2 seviyesindeydi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun ağustosta yatay seyir izlediğini belirterek, hava yolu fiyatlarındaki artışın restoran ve otellerdeki fiyatlardaki düşüşle dengelendiğini ifade etti.

Fitzner, ham madde fiyatlarının da iki aylık artışın ardından düşüşe geçtiğini kaydetti.

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