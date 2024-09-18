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Ekonomi
TRT Haber, AA 18.09.2024 00:04

Bakan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını ele aldı.

Bakan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gastech 2024 enerji forumu kapsamında bulunduğu ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu çerçevede Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile de bir araya gelen Bayraktar, mevkidaşı ile başta petrol ve doğal gaz araması olmak üzere hidrokarbonlar alanında gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

 

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın önde gelen enerji forumlarından Gastech 2024 için ABD’nin Houston kentindeyiz. Forum marjında ilk olarak yeni atanan Libya Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Khalifa Rajab Abdulsadek ile bir araya geldik. Petrol ve doğal gaz aramacılığı başta olmak üzere hidrokarbonlar alanında gerçekleştirebileceğimiz iş birliği imkanlarını değerlendirdik."

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