İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede 2020 yılında trafiğe kayıtlı otomobil sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 29,4 azalarak toplam 1,63 milyona gerilediği ifade edildi.

SMMT’nin açıklamasında geçen yıl itibarıyla ülkede otomobil satışında 1992 yılından bu yana en düşük verinin kaydedildiği belirtildi.

Ülkede 2019 yılında toplam 2,3 milyon otomobil satışı gerçekleştirildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının İngiliz otomotiv sektörüne yansıyan maliyetinin yaklaşık 20 milyar sterlin seviyesinde olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes ise, “Geçen yıl mart, nisan, mayıs aylarında otomobil satışlarında yarım milyon adet kaybımız oldu. (Yılın geri kalanında) Bir daha bunu telafi edemedik” sözlerini kullandı.