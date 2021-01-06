Değerli madenler, para birimleri dolar karşısında değer kazandı.

2020'de yatırımcısına en çok kazandıran ise yüzde 47 virgül 8 ile gümüş oldu. Gümüş fiyatları 2020 yılının son ayı Aralık'ta yüzde 16 virgül 7 artış kaydetti.

Rekor seviyelere yükseldi

Ekonomist Arzu Tokyay, "Özellikle COVID-19 pandemisinin etkisiyle kıymetli metallerde özellikle altın ve gümüş tarafında güvenli liman olma özelliğiyle bir talep vardı. Bu talep ile fiyatlar son birkaç yılın en yüksek seviyesi diyebileceğimiz rekor seviyeler yükseldi. Gümüş fiyatları 30 dolara kadar yükseldi" dedi.

2021'de de artması bekleniyor

Gümüşün sanayideki kullanım alanlarının artması öne çıkmasını sağlıyor. Yatırımcıların gümüşe talebinin 2021 yılında da devam edeceği öngörülüyor.

Tokyay, gümüşün endüstriyel bir emtia olduğunu belirterek, "Endüstriyel metallerin talebi artabilir beklentisi gümüşü altına kıyasla bir nebze daha ileriye taşıyabilir" dedi.

Gümüş, elektrikli araçlar, paneller, yeşil enerji gibi alanlarda tercih ediliyor.