İklim değişikliği ve nüfus artışının etkisiyle depolama yapılarının önemi giderek artarken DSİ de muhtemel kuraklık etkilerini en aza indirmek için yer üstü barajları yanında, yer altı su temini yapılarına da gereken önemi vererek bu kapsamda çalışmalar yapıyor. Yer altı barajları ve suni besleme tesisleri bu alanda ilk sırada yer alıyor.

2023 yılının sonuna kadar 100’ün üzerinde tesis inşa edilecek

"Yer Altı Suyu Suni Besleme ve Yer Altı Barajları Eylem Planı" ile yarı kurak coğrafyada bulunan ülkenin su rezervine katkıda bulunulması maksadıyla 2023 yılına kadar 100'ün üzerinde yer altı barajı ve suni besleme tesisi inşa edilmiş olacak.

Projenin toplam maliyeti 1 milyar lira olarak öngörülürken, bu projelerin tamamlanmasıyla 40 milyon metreküp su depolama imkanı, 600 bin kişiye içme suyu olanağı, 60 bin dekar arazinin sulanması ve 45 milyon lira gelir artışı gibi faydalar sağlanacak.

Temiz ve kaliteli su, daha düşük maliyetle ulaştırılıyor

Yer altı barajları, yüzey sularının buharlaşma kayıplarının ve kamulaştırma maliyetinin minimize edilerek yer altı suyuna iletilmesi, bu vesileyle yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından korunması ve özellikle temiz içme suyu sağlanması maksadıyla yapılıyor.

Yer altı barajları, kırsal kesimdeki vatandaşlara daha kaliteli ve sürekli su sağlanması açısından da önem taşıyor. Bu yapılarda küçük çaplı sulamalar ile köyler ve beldelerin içme suyu ihtiyacını karşılamaya yetecek miktarda yer altı suyu depolamak mümkün oluyor.