Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, salgınının ekonomiyi olumsuz etkilediğini, 2020 yılının zorlu ve sıkıntılı bir dönem olarak hafızalarda kaldığını söyledi.

Salgının ilk döneminde kuru kayısı ihracatıyla ilgili endişe duyduklarını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Çok şükür 2020 yılı kuru kayısı açısından çok pozitif bir yıl olarak hafızalarımızda kalacak. Geçen yıl 90 bin 317 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek karşılığında 266 milyon 202 bin dolar döviz girdisi sağlandı."

[Fotoğraf: AA]

Hedef 500 milyon dolar

Özcan, 2021'de daha fazla ihracat yapmak istediklerini ifade ederek, "Bu yıl 100 bin ton kuru kayısı ihracatıyla 500 milyon dolar gelir hedefliyoruz. İhracat rakamı ve gelirinde yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz. Kaygımız şu an yaşadığımız kuraklık" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Özcan, geçen yıl 100 ülkeye kuru kayısı ihracatı yapıldığını, dış satımda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkelerinin ilk sıralarda yer aldığını belirtti.