Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, yazılı açıklama yaptı.

Sevinç, 2020 yılında 280 bin 924 ton fındık ihraç edildiğini, karşılığında 1 milyar 945 milyon 299 bin 937 gelir elde edildiğini belirtti.

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Önceki yıl bu rakamın 319 bin 772 ton karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 972 dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Sevinç, ihracatta 2019'a göre miktar bazında yüzde 12,1, döviz girdisinde ise yüzde 4,1 azalış olduğunu söyledi.

Yeni fındık ihracat sezonunun 1 Eylül'de başladığını anımsatan Sevinç, 1 Eylül- 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan 4 aylık süreçte 106 bin 706 ton fındık satışı gerçekleştirildiğini ve 732 milyon 836 bin 548 kazanç sağlandığını belirtti.