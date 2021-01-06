Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası düşüşle açıldı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 14,4 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,05 azalışla 30.337,16 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,46 düşüşle 17,36 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 azalarak 12.662,00 puandan işlem görmeye başladı.
Etiketler: ABD Ekonomisi
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