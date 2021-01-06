Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzin fiyatlarında değişiklik yapılacağını duyurdu.

Benzinin litre fiyatında 11 kuruş artışa gidildi; ancak pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak.

Kalan 4 kuruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de fiyatlar

Ankara'da ortalama 7,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,17 liradan 7,24 liraya, İzmir'de 7,23 liradan 7,30 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.