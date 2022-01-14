Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 09:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
ING Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ING Faktoring'in talebi üzerine, şirketin faaliyet iznini iptal etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, ING Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi. Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.
Etiketler: BDDK
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